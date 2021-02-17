بالصور.. انتهاء مهرجان فبراير الرياضي

انتهاء مهرجان فبراير الرياضي. (إنترنت)

يوم رياضي منوع شهدته مدينة طرابلس منذ الصباح الباكر، من خلال سباق المشي، الذي شارك فيه رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، بشير القنطري، وقروب الطريق، والعديد من الشخصيات التي حضرت وشاركت في هذا السباق.

ووُزعت خلال السباق الجوائز والهدايا على أكثر من 50 مشاركًا، والذي يأتي ضمن احتفال الشعب الليبي بالعيد العاشر لثورة 17 فبراير.

وفي قاعة طرابلس الكبرى بالمدينة الرياضية بطرابلس، كان يوم رياضي حافل شهد عديد الألعاب الجماعية والفردية، تحت إشراف فرع الهيئة العامة للشباب والرياضة طرابلس وبرعاية من الهيئة العامة للشباب والرياضية.

مهرجان فبراير الرياضي كان بمشاركة شباب الكشافة والمرشدات طرابلس والألعاب الرياضية الفردية والجماعية، وعرض لفريق رياضة الريشة الطائرة وعروض الووشو والكاراتيه والتايكوندو، لاتحاد الشرطة الرياضي.

وشهد المهرجان عروضًا لاتحاد الجودو وعرضًا خاصًّا لنادي طرابلس لذوي الاحتياجات الخاصة وعرضًا خاصًّا لمباراة لاتحاد المبارزة، ومباراة استعراضية للكرة الطائرة النسائية، ومباراة استعراضية لقدماء الرياضيين.

وتم في حفل الختام تكريم كل الألعاب المشاركة من قبل اللجنة المنظمة بتوزيع الجوائز والهدايا، وهم الاتحاد الليبي للووشو واتحاد الشرطة واتحاد الجودو وكرة الطائرة النسائية ونادي طرابلس لذوي الاحتياجات الخاصة، وتكريم للاتحاد الفرعي للكرة الطائرة طرابلس وتكريم عدد من الشخصيات.