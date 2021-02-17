رامي عمار يواصل الصدارة.. وفطيس يلفت الأنظار في شطرنج الديوانية

لاعب الشطرنج الليبي رامي عمار. (إنترنت)

انتهت مباراة الجولة الخامسة لبطولة الديوانية للشطرنج التي تتواصل هذه الأيام بمدينة مصراتة، وجاءت أبرز النتائج المسجلة كالآتي:

الناشئ الموهوب عمر فطيس 12 عاما وتصنيف (1422)، لفت الأنظار ويواصل عروضه القوية في البطولة، ويتعادل مع المتصدر رامي عمار، تصنيف (2035).

كما فاز محمد السوري (2018) على حمدي العفوري (797)، وخالد جعفر (1754) على عبدالمنعم دغدوش (1865)، ومحمد كرناف (1852) على عزالدين رحومة (1709).

وتعادل رمضان فكرون صاحب تصنيف (1817) مع خالد الفقي دون تصنيف، وتعادل أيضا عادل بنور (1744) مع عبدالعزيز بن ناصر (1851).

وجاء الترتيب بعد الجولة 5 كالآتي:

الصدارة للشطرنج رامي عمار برصيد 4.5 نقطة، ويلاحقه عمر فطيس، ومحمد السوري، ومحمد كرناف، وخالد جعفر، بأربع نقاط لكل منهم، ومن خلفه أربعة لاعبين بـ3.5 نقطة، وهم عبدالله الفيتوري وخالد بنور ورمضان فكرون وخليفة الفقي.