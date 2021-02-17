أميمة: الكرة الليبية في حاجة إلى خطط مدروسة وتشريعات قوية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 17 فبراير 2021, 03:18 مساء
الطيب أميمة (فيسبوك)

قال المرشح لرئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم الطيب أميمة عبر منشور له على صفحته الشخصية «فيسبوك»: «إن النتائج الجيدة لا تأتي إلا بالعمل المنظم ووفق خطط مدروسة مربوطة بتشريعات قوية محصنة متمثلة في أنظمة وقوانين ولوائح واضحة للجميع».

وأضاف «هذه التشريعات توضح حقوق وواجبات الجميع بعيدا عن مُسمياتهم واسمائهم ومواقعهم، وتكون مُحفزة لكل المجتهدين أينما كانوا، وفي ذات الوقت يجب أن يكون فيها الرادع لكل من خالف أو أهمل، كما يجب أن تكون آليات تطبيقها وتنفيذها واضحة ومُعلنة وتطال الجميع وتحمي حقوق الجميع».

وأشار أميمة قائلا «إن أهم البرامج في الجانب التشريعي هى العمل على معالجة أوجه القصور في النظام الأساسي للاتحاد الليبي لكرة القدم، في موعد أقصاه عامان من بدء عمل الاتحاد وإصدار قانون للمسابقات، يتم من خلاله تحديد هيكلية المسابقات، وعدد فرق كل مسابقة، وآليات الصعود والهبوط من كل مسابقة».

واختتم أميمة قائلا «الأهم تحديد مواعيد شبه ثابتة لانطلاق النشاط ونهايته في كل عام، والألتزام بالاجتماع السنوي للجمعية العمومية، لمناقشة كافة أعمال ومشاريع وخطط الاتحاد واجنداته، ووضع برنامج سنوى يشتمل  مواعيد كافة الاستحقاقات المحلية والدولية للأندية والمنتخبات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يعلن حربا مفتوحة على زعيم الجمهوريين
دولى
كريستيانو يقود يوفنتوس على أرض بلاده
رياضة عالمية
تأهل تاريخي لسيرينا في بطولة أستراليا للتنس
رياضة عالمية
رونالدو يعود إلى البرتغال مع يوفنتوس الطامح للمجد الأوروبي
رياضة عالمية
القبلاوي لقناة «الوسط»: محكمة إيطالية ترفض دعوى تعويض بـ7 ملايين دولار ضد الدولة...
ليبيا
4 انتصارات وتعادل وحيد في مباريات اليوم بالدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
مخابز صنعاء تعود إلى العمل بالحطب مع تفاقم نقص الوقود
اقتصاد
المحكمة العليا السودانية تؤيد أحكاما بالإعدام بحق 29 ضابطا لقتل متظاهر
دولى
كاجمان لكوبيش: مستعدون لتسليم السلطة للمجلس الرئاسي الجديد ولحكومة الوحدة ...
ليبيا
بالصور.. كرة جديدة في الدوري الإنجليزي بدءا من الجولة الـ25
رياضة عالمية
«استخبارات كوريا الجنوبية»: بيونغ يانغ «حاولت قرصنة» مختبرات فايزر
دولى
قبل منتدى صفاقس.. خطوات ليبية - تونسية لاستعادة حجم التبادل التجاري بين البلدين
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فقدت 50 كيلوغراما من وزنها بخطوات بسيطة