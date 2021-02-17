أميمة: الكرة الليبية في حاجة إلى خطط مدروسة وتشريعات قوية

الطيب أميمة (فيسبوك)

قال المرشح لرئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم الطيب أميمة عبر منشور له على صفحته الشخصية «فيسبوك»: «إن النتائج الجيدة لا تأتي إلا بالعمل المنظم ووفق خطط مدروسة مربوطة بتشريعات قوية محصنة متمثلة في أنظمة وقوانين ولوائح واضحة للجميع».

وأضاف «هذه التشريعات توضح حقوق وواجبات الجميع بعيدا عن مُسمياتهم واسمائهم ومواقعهم، وتكون مُحفزة لكل المجتهدين أينما كانوا، وفي ذات الوقت يجب أن يكون فيها الرادع لكل من خالف أو أهمل، كما يجب أن تكون آليات تطبيقها وتنفيذها واضحة ومُعلنة وتطال الجميع وتحمي حقوق الجميع».

وأشار أميمة قائلا «إن أهم البرامج في الجانب التشريعي هى العمل على معالجة أوجه القصور في النظام الأساسي للاتحاد الليبي لكرة القدم، في موعد أقصاه عامان من بدء عمل الاتحاد وإصدار قانون للمسابقات، يتم من خلاله تحديد هيكلية المسابقات، وعدد فرق كل مسابقة، وآليات الصعود والهبوط من كل مسابقة».

واختتم أميمة قائلا «الأهم تحديد مواعيد شبه ثابتة لانطلاق النشاط ونهايته في كل عام، والألتزام بالاجتماع السنوي للجمعية العمومية، لمناقشة كافة أعمال ومشاريع وخطط الاتحاد واجنداته، ووضع برنامج سنوى يشتمل مواعيد كافة الاستحقاقات المحلية والدولية للأندية والمنتخبات».