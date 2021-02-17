3 محاضرات في تعديل قواعد البوكسينغ

منافسات الكيك بوكسينغ الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

أكد الأمين العام للاتحاد الليبي للبوكسينغ حسين الفروج في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء أن الاتحاد العام سينظم ثلاث محاضرات تنشيطية للحكام بمدن الخمس وطرابلس وبنغازي حول التحديثات الجديدة لقواعد «واكو» وتستهدف 41 حكما.



المحاضرة الأولى غدا الخميس بمدينة لبدة الأثرية بالخمس بمشاركة 15 حكما من المنطقة الوسطى والمحاضرة الثانية السبت المقبل بالأكاديمية الأولمبية بطرابلس المستهدف لها 11 حكما.

أما المحاضرة الثالثة 25 فبراير الجاري بمدينة بنغازي ومستهدف لها 15 حكما، وسيحاضر فيها الحكام خالد القريتلي ولؤى فريوان وإبراهيم العجيلي.

وأضاف الفروج قائلا «تشتمل محاور المحاضرات على تعديلات قانون البساط والملابس، وأيضا التعديلات الخاصة بالضربة القاضية واحتساب النقاط، وإشارات الحكم».