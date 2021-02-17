200 مشارك في سباق المشي بمهرجان فبراير الرياضي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 17 فبراير 2021, 02:34 مساء
سباق المشي بمهرجان فبراير الرياضي (إنترنت)

انطلق صباح اليوم الأربعاء مهرجان فبراير الرياضي الذي تشرف عليه وتنظمه هيئة الشباب والرياضة بطرابلس بسباق المشي الذي شهد مشاركة 200 متسابق.

نقطة الانطلاق جاءت من أمام قصر الضيافة بطريق الشط وصولا إلى جزيرة معيتيقة والعودة إلى ميدان الشهداء مرورا بشارع عمر المختار، فشارع الرشيد، مرورا أمام فندق كورونثيا إلى جزيرة الميناء والعودة إلى نقطة الانطلاق أمام قصر الضيافة.

انطلقت بعدها بالقاعة الكبرى بطرابلس عروض رياضية في التايكوندو والجودو والمبارزة وعروض لذوي الاحتياجات الخاصة ومباراة في الكرة الطائرة للفتيات.

كما ستجرى مسابقات في الكرة الطائرة لقدامى اللاعبين والتنس الأرضي، بالإضافة إلى إقامة مباراة تحديد الترتيب الأول في زوجي التنس الأرضي وتجمع الثنائي أحمد موحان والهادي الرياني ضد اللاعبين عبدالرحمن المصفح ويحيى البوسيفي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يعلن حربا مفتوحة على زعيم الجمهوريين
دولى
كريستيانو يقود يوفنتوس على أرض بلاده
رياضة عالمية
تأهل تاريخي لسيرينا في بطولة أستراليا للتنس
رياضة عالمية
رونالدو يعود إلى البرتغال مع يوفنتوس الطامح للمجد الأوروبي
رياضة عالمية
القبلاوي لقناة «الوسط»: محكمة إيطالية ترفض دعوى تعويض بـ7 ملايين دولار ضد الدولة...
ليبيا
4 انتصارات وتعادل وحيد في مباريات اليوم بالدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
مخابز صنعاء تعود إلى العمل بالحطب مع تفاقم نقص الوقود
اقتصاد
المحكمة العليا السودانية تؤيد أحكاما بالإعدام بحق 29 ضابطا لقتل متظاهر
دولى
كاجمان لكوبيش: مستعدون لتسليم السلطة للمجلس الرئاسي الجديد ولحكومة الوحدة ...
ليبيا
بالصور.. كرة جديدة في الدوري الإنجليزي بدءا من الجولة الـ25
رياضة عالمية
«استخبارات كوريا الجنوبية»: بيونغ يانغ «حاولت قرصنة» مختبرات فايزر
دولى
قبل منتدى صفاقس.. خطوات ليبية - تونسية لاستعادة حجم التبادل التجاري بين البلدين
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فقدت 50 كيلوغراما من وزنها بخطوات بسيطة