200 مشارك في سباق المشي بمهرجان فبراير الرياضي

سباق المشي بمهرجان فبراير الرياضي (إنترنت)

انطلق صباح اليوم الأربعاء مهرجان فبراير الرياضي الذي تشرف عليه وتنظمه هيئة الشباب والرياضة بطرابلس بسباق المشي الذي شهد مشاركة 200 متسابق.

نقطة الانطلاق جاءت من أمام قصر الضيافة بطريق الشط وصولا إلى جزيرة معيتيقة والعودة إلى ميدان الشهداء مرورا بشارع عمر المختار، فشارع الرشيد، مرورا أمام فندق كورونثيا إلى جزيرة الميناء والعودة إلى نقطة الانطلاق أمام قصر الضيافة.

انطلقت بعدها بالقاعة الكبرى بطرابلس عروض رياضية في التايكوندو والجودو والمبارزة وعروض لذوي الاحتياجات الخاصة ومباراة في الكرة الطائرة للفتيات.

كما ستجرى مسابقات في الكرة الطائرة لقدامى اللاعبين والتنس الأرضي، بالإضافة إلى إقامة مباراة تحديد الترتيب الأول في زوجي التنس الأرضي وتجمع الثنائي أحمد موحان والهادي الرياني ضد اللاعبين عبدالرحمن المصفح ويحيى البوسيفي.