إقالة «دا كوستا» من تدريب الاتحاد.. وتعيين أسامة الحمادي بديلا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 16 فبراير 2021, 10:41 مساء
المدرب البرتغالي دا كوستا. (المركز الإعلامي)

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد، إقالة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة المدرب البرتغالي دا كوستا، خاصة بعد النتائج السيئة للفريق خلال الفترة الأخيرة.

وأكد الاتحاد في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن مجلس الإﺩﺍﺭة توصل إلى أن ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭية مدرب الفريق الأول لكرة القدم ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮضعية، ﻻﻳﺮﺗﻘﻲ ﻟﻤﺴﺘﻮى ﻭﻃﻤﻮﺡ نادي الاتحاد ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﻳﻖ ﻳنافس على البطولات ﺍلأفريقية ﻭﺍﻟﻤحلية.

وتابع البيان: «وﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ، أصدر ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ قرارًا بإعفاء كامل الطاقم الفني للفريق بقيادة البرتغالي دا كوستا ومساعديه، وأيضًا إعفاء الطاقم الإداري للفريق.

كما أعلن الاتحاد تعيين أسامة الحمادي خلفًا لدا كوستا، لقيادة الفريق في الاستحقاقات المقبلة.

كما كلفت إدارة النادي المدرب الوطني مفتاح غزالة تدريب حراس الفريق خلفًا لأسامة السنوسي.

وتعادل الاتحاد أمس مع فريق رفيق بهدف مقابل هدف، وفي رصيده نقطتان في الدوري الليبي، وله مباراة مؤجلة مع فريق المدينة ستقام يوم الجمعة المقبل.

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