ترقب في الوسط الرياضي حول طعن «الطشاني» ضد استبعاده من انتخابات اتحاد الكرة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 16 فبراير 2021, 09:01 مساء
أنور الطشاني. (إنترنت)

ينتظر الوسط الرياضي الليبي، في هذه الفترة ما سيسفر عنه الطعن الذي تقدم به أنور الطشاني، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم السابق، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على خلفية استبعاده من سباق الترشح لرئاسة الاتحاد، بحجة عدم قيامه بالتسليم والتسلم عند تركه رئاسة الاتحاد العام 2017.

وعلمت «بوابة الوسط» أن أنور الطشاني باعتباره محاميا، تقدم بشكوى للقضاء المحلي على خلفية هذا الاستبعاد، ويتوقع عودته لسباق الترشح من جديد لخبرته في اللوائح والقوانين الرياضية، كما أنه مرشح قوي في سباق المنافسة على الرئاسة لخبرته السابقة.

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