5 مباريات في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.. الثلاثاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 16 فبراير 2021, 02:22 مساء
مباراة في الدوري للأهلي طرابلس (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

يتجدد الموعد اليوم الثلاثاء مع خمس مباريات في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم عن الأسبوع الثالث، فعلى ملعب مدينة شحات يستضيف الصداقة فريق نجوم أجدابيا بإدارة الحكم أيوب الفرجاني والمساعدين مروان فرج وأحمد اشتيوي والحكم الرابع علي أبوشكيوه والمراقب آدم شحات.

وبملعب درنة يحل التحدي ضيفا على دارنس بإدارة الحكم عبدالله فضل والمساعدين صلاح الحاسي وأحمد ضيف والحكم الرابع الطاهر فرج والمراقب عاشور سليمان.

وبملعب طرابلس يلتقي الأهلي طرابلس مع الشط بإدارة الحكم محمد الهوني والمساعدين عزالدين عطية ومحمد السائح والحكم الرابع محمد الشلبي والمراقب محمد الأمين.

الخمس يستضيف على ملعبه المحلة بإدارة الحكم حمزة الثموني والمساعدين محمد سلامة ومحمد الزايدي والحكم الرابع رمضان طقطوق والمراقب عبدالفتاح التريكي.

ويحل أبوسليم ضيفا على الأولمبي بملعب الزاوية بإدارة الحكم مفتاح العلمي والمساعدين محمد حسن وعلاء حسين والحكم الرابع ونيس الصابوني والمراقب أحمد باني.

قبل مباريات اليوم في المجموعة الأولى التحدي 3 نقاط، ودارنس 2، والصداقة ونجوم أجدابيا بنقطة واحدة لكل منهما.

وفي المجموعة الثانية الأهلي طرابلس 4 نقاط، والخمس والأولمبي بنقطتين لكل منهما، أبوسليم والشط والمحلة بنقطة واحدة لكل منهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كونتي يعود للتدريس بجامعة فلورنسا
دولى
استراتيجية «صفر كوفيد» في أوروبا، مثال أعلى أم وهم؟
دولى
موجة صقيع قطبية تضرب الولايات المتحدة
دولى
وليامز: الفرصة سانحة لإجراء الانتخابات إذا كان المجتمع الدولي جاهزا لدعم ...
ليبيا
عكس التيار - المآلات والسيناريوهات داخليا وخارجيا لمرحلة ما بعد تشكيل الحكومة
فيديو
«أمن طرابلس»: ضبط 4 متهمين في قضايا شروع بالقتل و«هتك عرض» وسرقة بالإكراه
ليبيا
عقيلة صالح: يمكن إجراء الانتخابات المقبلة على أساس الإعلان الدستوري
ليبيا
فوز وتعادل في افتتاح الجولة الثالثة بالدوري الممتاز
رياضة محلية
فرنسا تلوح بالأزمة الليبية بعد مطالب برلمانية برحيل قوتها العسكرية من الساحل
ليبيا
مع انتخاب المنفي ودبيبة.. الخلافات الإقليمية تتجدد حول مذكرة التفاهم بين الوفاق ...
ليبيا
إدارة بايدن تفسر أسباب تمديد حالة الطوارئ بشأن ليبيا
ليبيا
«خارجية الوفاق» ترد على تسجيل مصور بثه ديوان المحاسبة بشأن مصروفات البعثات ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أمراض خطيرة قد تكون السبب في طنين الأذن