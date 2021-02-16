5 مباريات في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.. الثلاثاء

مباراة في الدوري للأهلي طرابلس (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

يتجدد الموعد اليوم الثلاثاء مع خمس مباريات في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم عن الأسبوع الثالث، فعلى ملعب مدينة شحات يستضيف الصداقة فريق نجوم أجدابيا بإدارة الحكم أيوب الفرجاني والمساعدين مروان فرج وأحمد اشتيوي والحكم الرابع علي أبوشكيوه والمراقب آدم شحات.

وبملعب درنة يحل التحدي ضيفا على دارنس بإدارة الحكم عبدالله فضل والمساعدين صلاح الحاسي وأحمد ضيف والحكم الرابع الطاهر فرج والمراقب عاشور سليمان.

وبملعب طرابلس يلتقي الأهلي طرابلس مع الشط بإدارة الحكم محمد الهوني والمساعدين عزالدين عطية ومحمد السائح والحكم الرابع محمد الشلبي والمراقب محمد الأمين.

الخمس يستضيف على ملعبه المحلة بإدارة الحكم حمزة الثموني والمساعدين محمد سلامة ومحمد الزايدي والحكم الرابع رمضان طقطوق والمراقب عبدالفتاح التريكي.

ويحل أبوسليم ضيفا على الأولمبي بملعب الزاوية بإدارة الحكم مفتاح العلمي والمساعدين محمد حسن وعلاء حسين والحكم الرابع ونيس الصابوني والمراقب أحمد باني.

قبل مباريات اليوم في المجموعة الأولى التحدي 3 نقاط، ودارنس 2، والصداقة ونجوم أجدابيا بنقطة واحدة لكل منهما.

وفي المجموعة الثانية الأهلي طرابلس 4 نقاط، والخمس والأولمبي بنقطتين لكل منهما، أبوسليم والشط والمحلة بنقطة واحدة لكل منهم.