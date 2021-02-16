رامي وفطيس وبنور في صدارة شطرنج الديوانية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 16 فبراير 2021, 01:14 مساء
منافسات شطرنج (أرشيفية : الإنترنت)

تتواصل بمدينة مصراتة بطولة الديوانية للشطرنج، وفي أبرز نتائج الجولة الثانية فوز رامي الطاهر تصنيف 2035 على رمضان فكرون تصنيف 1817، وفوز عمر فطيس 1472 على عبدالله الفيتوري 1918، وفوز عادل بنور 1744 على محمد كرمان 1852.

أيضا فاز محمد السوري تصنيف 2018 على إدريس السلماني تصنيف 1745، وتعادل خالد جعفر 1754 مع أحمد نصرالدين 1903.

وبعد هذه الجولة باتت الصدارة للثلاثي رامي الطاهر وعمر فطيس وعادل بنور برصيد ثلاث نقاط لكل منهم، ويلاحقهم محمد السوري 2.5 نقطة، وخالد جعفر نقطتين، وعبدالله الفيتوري نقطتين ومحمد كرناف نقطتين.

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