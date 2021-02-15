الشباب والرياضة تعتمد انتخابات مجلس إدارة الاتحاد

محمود عبودة رئيس نادي الاتحاد. (إنترنت)

أصدر رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير القطري، اليوم الإثنين قرارًا باعتماد انتخابات مجلس إدارة نادي الاتحاد.

واعتمدت الهيئة محمود عبودة رئيسا لمجلس الإدارة، وعبد الباسط أبو قاسم نائبًا للرئيس، ومحمد بالنور أمينًا للصندوق، وعبد الغني مادي عضوا قانونيا، وعضوية كلّ من علي أبو زريبة وعادل الطالبي وعمر البرشوشي.

يُذكر أن القائمة التي يترأسها محمود عبودة، حصلت على 869 صوتًا مقابل 171 صوتًا لقائمة منافسه طلعت الكميشي.

يشار إلى أن نادي الاتحاد أنتخب أمانة جمعيته العموميه برئاسة حسين الرمالي وعضوية كلٍّ من محمد الفروجي ونجيب حلب.