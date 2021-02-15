لطفي عبدالرحيم يطالب الدولة بدعم جميع مدارس الناشئين

لطفي عبدالرحيم. (إنترنت)

طالب لطفي عبدالرحيم، مدير مدرسة طرابلس للناشئين لكرة القدم، الجهات في الدولة والمسؤولة عن الرياضة، بدعم جميع مدارس الناشئين الخاصة والعامة.

وأكد في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن عدم وجود من يراعي هذه المدارس من القطاع الخاص يشكل إحباطا لأصحابها، وهي تقدم خدمة وتفرز مواهب تكون جاهزة للأندية ولا تتحصل على عوائد مالية جيدة من رسوم الاشتراك، كما يتوقع البعض.

ودعا الأندية الليبية لخلق مناخ استثمار بدل الاعتماد الدائم من الدولة، والتي من الواجب عليها أن تدعم القاعدة الرياضية للناشئين في المدارس والأكاديميات.

وقال إن المصارف التجارية يجب أن تدخل بقوة لتمويل الاستثمار الرياضي، وعلى الأندية أن تكون شريكا مهما في بناء فنادق وأسواق ومنتجعات.