بالصور: القنطري يجتمع باتحاد الفروسية الشعبية

القنطري يجتمع باتحاد الفروسية الشعبية (تصوير - الصديق قواس)

عقد رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، الدكتور بشير القنطري، اجتماعًا أمس الأحد بمقر الهيئة بطرابلس مع رئيس الاتحاد الليبي للفروسية الشعبية محمد الشيباني المرحاني وأعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الاتحادات الفرعية للفروسية الشعبية.

وفي مستهل الاجتماع، ألقى الشيباني كلمة ترحيب بالدكتور بشير لاستقباله لهم ولوقوفه مع الاتحاد الليبي للفروسية الشعبية، وطرح خلال كلمته العوائق والمشاكل التي تقف حائلًا دون تنفيذ برامج الاتحاد، ومن بينها عدم وجود مقر رسمي للاتحاد والهيكلة الإدارية واللوائح المنظمة لعمل الاتحاد والأندية وتغيير اللجان الفرعية.

من جانب علق القنطري في كلمته، وأكد وقوف هيئة الشباب والرياضة بجانب دعم اتحاد الفروسية الشعبية وحل جميع المعوقات التي تقف حائلًا دون تنفيذ برنامجه، مطالبًا في نفس الوقت الاتحاد بضرورة وضع الهيكل التنظيمي والإداري للاتحاد، ووضع برنامج زمني ونظام فني خاص لتسيير عمله.

وقال القنطري: «إن الغرض من الاجتماع هو الاهتمام بالفروسية الشعبية بشكل كبير جدًّا منذ صدور قرار التشكل حتى الآن وهي من الرياضات التي لها عشاق، وهي آرث تاريخي لليبيين، ونحن على أتم الاستعداد لتوسيع قاعدة هذه اللعبة، وأن الهيئة لن تقصر بأي شكل من الاشكال لدعم مناشط الفروسية الشعبية وهي تشكل رآيًّا عامًا كبيرًا في ليبيا، وهو الثرات الوحيد المتسمك به الليبيون كرياضة ولها رونق خاص كبير في ليبيا وهي جزء مهم من برنامج الهيئة».

وأضاف القنطري: «يجب عليكم اتخاذ الخطوات العملية من وضع برنامجكم العام، أما بخصوص مقر الاتحاد فقد سبق للهيئة أن طلبت منكم اختيار مقر ملائم وهي على استعداد لدفع إيجارات هذا المقر».

وفي نهاية الاجتماع طلب القنطري من رؤساء الاتحادات الفرعية طرح جميع المشاكل لحلها من جانب هيئة الشباب والرياضة، «أما المشاكل الأخرى فيجب أن تحل في مناطقكم مع الجهات الاعتبارية، ونحن سنكون دعمًا لكم في أي اجراء».

واختتم القنطري حديثه قائلًا: «سوف تكون للاتحاد ميزانية خاص به ابتداءً من هذا الموسم، تسخر لبرنامج الاتحاد ومناشط الاتحاد، مع ضرورة وضع الخارطة الموسمية للاتحاد حتى نعرف احتياجات هذا الاتحاد، ونضعها ضمن الميزانية العامة لجميع الاتحادات».

القنطري يجتمع باتحاد الفروسية الشعبية (تصوير - الصديق قواس)

القنطري يجتمع باتحاد الفروسية الشعبية (تصوير - الصديق قواس)

القنطري يجتمع باتحاد الفروسية الشعبية (تصوير - الصديق قواس)