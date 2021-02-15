رفيق يستضيف الاتحاد.. الأنوار ضيف خليج سرت.. المدينة مع الاتحاد المصراتي في الدوري الممتاز

مباراة لفريق خليج سرت (صفحة نادي خليج سرت عبر فيسبوك)

يتجدد الموعد اليوم الإثنين مع ثلاث مباريات في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بملعب صبراتة، يستضيف رفيق الاتحاد بإدارة الحكم محمد الزروق والمساعدين أحمد عوينه وحسام اعبيد، والحكم الرابع ناجي العمودي والمراقب محمد الزوبيك.

وبملعب سرت يحل الأنوار ضيفًا على خليج سرت بإدارة الحكم حسين سليمان والمساعدين عطية محمد وأحمد جمال والحكم الرابع أبوبكر الجماعي والمراقب علي الضبيع.

وبملعب طرابلس يلتقي المدينة مع الاتحاد المصراتي بإدارة الحكم أحمد الشلماني والمساعدين وليد أبوحرارة ومنجي أبوشكيوة، والحكم الرابع عبدالمؤمن الراعي والمراقب محمد بشير.



وقبل مباريات اليوم، كان رفيق بنقطتين من مباراتين والاتحاد نقطة من مباراة واحدة، وخليج سرت 3 نقاط من مباراتين، والأنوار دون نقاط والاتحاد المصراتي 4 نقاط من مباراتين والمدينة بنقطة من مباراة واحدة.



وفي بقية مباريات الجولة الثالثة، يستضيف غدًا الثلاثاء الصداقة فريق نجوم أجدابيا بملعب شحات، ودارنس يلتقي التحدي بملعب درنة، وبملعب طرابلس يواجه الأهلي طرابلس فريق الشط، والخمس يستضيف المحلة بملعب الخمس، وأبوسليم يحل ضيفًا على الأولمبي بملعب الزاوية.

أما الخميس فسيشهد ملعب البيضاء لقاء الأخضر وشباب الجبل.