3 مباريات في بطولة أفريقيا للشباب.. الإثنين

الشلماني في مباراة موريتانيا و الكاميرون (إنترنت)

يتجدد الموعد اليوم الإثنين على ملاعب موريتانيا مع ثلاث مباريات في بطولة أفريقيا لكرة القدم للشباب تحت 20 عامًا.

في المجموعة الأولى يلتقي منتخب أوغندا مع موزمبيق وفي المجموعة الثانية تونس تلتقي بوركينا فاسو، ومنتخب ناميبيا يواجه أفريقيا الوسطى.



مباراة الافتتاح انتهت أمس الأحد بفوز الكاميرون على موريتانيا، البلد المستضيف بهدف دون رد جاء في الدقيقة 81 من زمن المباراة بإمضاء المهاجم صنداي جونيور ليتصدر الكاميرون المجموعة الأولى بثلاث نقاط.

أدار مباراة الافتتاح الدولي الليبي معتز الشلماني والمساعدان يوسف وحيد من مصر وأيمن إسماعيل من تونس والحكم الرابع بيري غيسان من الغابون.

يشار إلى أن البطولة تقام بمشاركة 12 فريقًا موزعة على ثلاث مجموعات.

المجموعة الأولى : موريتانيا والكاميرون وأوغندا وموزمبيق.

المجموعة الثانية : بوركينا فاسو وتونس وناميبيا وأفريقيا الوسطى.

المجموعة الثالثة : غانا وتنزانيا والمغرب وغامبيا.

في الدور الأول، تتبارى كل مجموعة فيما بينها من نصف دوري، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى جانب أفضل منتخبين في المركز الثالث للدور ربع النهائي، الذي تُقام منافساته بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.