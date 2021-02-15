هيئة الشباب والرياضة تجهز لمهرجان فبراير الرياضي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 15 فبراير 2021, 11:40 صباحا
جانب من مهرجان سابق (أرشيفية : الإنترنت)

أكد مدير الإعلام بالهيئة العامة للشباب والرياضة فرع طرابلس، أنور الطوباشي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أن فرع هيئة طرابلس يجهز لإقامة مهرجان فبراير الرياضي، الذي سيقام الأربعاء 17 فبراير الجاري.

وأضاف الطوباشي أن المهرجان سينطلق في تمام الساعة السابعة صباحًا بسباق المشي، وينطلق من طريق الشط والوصول إلى القلعة الكبرى بالمدينة الرياضية بطرابلس، تنطلق بعدها بالقاعة الكبرى عروض رياضية في ألعاب التايكوندو والكارتية والجودو والوشو والمبارزة والريشة الطائرة.

وأوضح الطوباشي أن هناك عروضًا أيضًا لذوي الاحتياجات الخاصة، كما يضم البرنامج منافسات في ألعاب المبارزة والتنس الأرضي والتايكوندو والشطرنج، تمنح فيها جوائز للمتفوقين الأوائل تقام بعدها مباراة استعراضية في الكرة الطائرة بنات ومنافسات في الكرة الطائرة لقدامى الرياضيين بمشاركة فرق من مدن زوارة ومصراتة وطرابلس.

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