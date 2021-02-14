التعادل الإيجابي يحسم موقعة الأهلي بنغازي ضد موتيما الكونغولي في الكونفدرالية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 14 فبراير 2021, 10:27 مساء
فريق الأهلي بنغازي. (المركز الإعلامي)

حسم التعادل الإيجابي مواجهة الأهلي بنغازي أمام نظيره موتيما الكونغولي، بهدف لمثله، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد بتروسبورت بالعاصمة المصرية القاهرة، ضمن مواجهات ذهاب الدور 32 مكرر من بطولة الكونفدرالية.

وسجل لفريق الأهلي بنغازي لاعبه الشامخ العبيدي، في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء، فيما خطف موتيما هدفًا قاتلًا عن طريق لاعبه كابونغو في الدقيقة 42.

نتيجة الأهلي بنغازي في مباراة اليوم لا تخدمه في مباراة العودة التي ستقام في 21 من شهر فبراير الجاري بالكونغو، ويجب عليه الفوز بأي نتيجة، أو التعادل بأكثر من هدف إذا أراد التأهل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فوز وتعادل في افتتاح الجولة الثالثة بالدوري الممتاز
رياضة محلية
اتحاد الكرة الليبي يعلن جدول مباريات الأسبوع الرابع في الدوري
رياضة محلية
لبنان يباشر حملة التطعيم ضد «كوفيد-19»
عربى
كوسوفو: هل تنهي الانتخابات سيطرة جيل الحرب من السياسيين على الحكم
دولى
مرسيدس تصل للسيارة 50 مليون
سيارات
إعدام شحنة عصير برتقال واردة من تركيا في مصراتة
ليبيا
مانشستر سيتي يسحق توتنهام في طريق صدارة الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
مجلس الشيوخ الأميركي يبرئ الرئيس السابق ترامب من تهمة «الحض على التمرد»
دولى
«فرانس برس»: العلاقات بين تركيا وإدارة بايدن تبدو متوترة من البداية
دولى
ضبط تشكيل عصابي يمتهن السطو المسلح وسرقة المركبات الآلية بطرابلس
ليبيا
مع انتخاب المنفي ودبيبة.. الخلافات الإقليمية تتجدد حول مذكرة التفاهم بين الوفاق ...
ليبيا
السني: لجنة العقوبات بمجلس الأمن رفضت رسميا طلب بلجيكا التصرف في أي أموال مجمدة
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مسبار «الأمل» الإماراتي يرسل أولى صوره عن المريخ