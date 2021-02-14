التعادل الإيجابي يحسم موقعة الأهلي بنغازي ضد موتيما الكونغولي في الكونفدرالية

فريق الأهلي بنغازي. (المركز الإعلامي)

حسم التعادل الإيجابي مواجهة الأهلي بنغازي أمام نظيره موتيما الكونغولي، بهدف لمثله، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد بتروسبورت بالعاصمة المصرية القاهرة، ضمن مواجهات ذهاب الدور 32 مكرر من بطولة الكونفدرالية.

وسجل لفريق الأهلي بنغازي لاعبه الشامخ العبيدي، في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء، فيما خطف موتيما هدفًا قاتلًا عن طريق لاعبه كابونغو في الدقيقة 42.

نتيجة الأهلي بنغازي في مباراة اليوم لا تخدمه في مباراة العودة التي ستقام في 21 من شهر فبراير الجاري بالكونغو، ويجب عليه الفوز بأي نتيجة، أو التعادل بأكثر من هدف إذا أراد التأهل.