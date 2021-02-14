فوز وتعادل في افتتاح الجولة الثالثة بالدوري الممتاز

فريق الهلال. (المركز الإعلامي)

جرت، مساء اليوم، مباراتان ضمن افتتاح منافسات الأسبوع الثالث من الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي 2020-2021، وكانت النتائج المسجلة على النحو التالي:

في ملعب أجدابيا انتهت مباراة التعاون وضيفه فريق الهلال من المجموعة الأولى بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

هدف الهلال جاء عن طريق اللاعب أنس المصراتي في الدقيقة 65، أما هدف التعاون فجاء من علامة الجزاء تقدم لها فرج عبد الحفيظ وسجل منها الهدف في الدقيقة 75 لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

وبهذه النتيجة أصبح فريق الهلال رصيده 4 نقاط من ثلاث مباريات (خسارة وفوز وتعادل) أما فريق التعاون فأصبح رصيده نقطة واحدة من ثلاث مباريات (خسارتين وتعادل).

وفي ملعب طرابلس عاد فريق السويحلي بفوز صعب من ملعب طرابلس على فريق الوحدة بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وجاء هدف الوحدة في الدقيقة الثالثة من علامة الجزاء سجل منها محمد القابسي، وهدف التعادل للسويحلي جاء في الدقيقة الخامسة برأسية من عبد الرحمن مانا.

وهدف الفوز للسويحلي جاء براسية من عبد الحي أبو الشرواد في الدقيقة 73، لتنتهي المباراة بفوز السويحلي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد السويحلي 5 نقاط من (تعادلين وفوز)، أما فريق الوحدة فبقي بنفس رصيده السابق أربع نقاط (من فوز وتعادل وخسارة).