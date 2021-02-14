اتحاد الكرة الليبي يعلن جدول مباريات الأسبوع الرابع في الدوري

مباراة في الدوري لفريق الهلال (صفحة الهلال عبر فيسبوك)

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم جدول مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز، والذي سيكون على النحو الآتي:

المجموعة الأولى

الإثنين 22 فبراير.. الأنوار يلتقي الهلال بملعب بنينا.

الثلاثاء 23 فبراير.. التعاون يلتقي شباب الجبل بملعب أجدابيا.

الأربعاء 24 فبراير.. النصر يلتقي خليج سرت بملعب شهداء بنينا، ونجوم أجدابيا يلتقي الأخضر بملعب أجدابيا، والتحدي يلتقي الصداقة بملعب بنينا.

الجمعة 26 فبراير.. دارنس يلتقي الأهلي بنغازي بدرنة.