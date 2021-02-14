فوز طائرة الأهليين وأساريا والهلال

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 14 فبراير 2021, 02:14 مساء
من مباريات الدوري الليبي للكرة الطائرة (أرشيفية : الإنترنت)

جرت أمس السبت أربع مباريات بالدوري الليبي للكرة الطائرة، ففي المجموعة الأولى وبالمجمع الرياضي ببنغازي حقق الهلال الفوز على البراق بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، كانت نتائجها (25 /19، 25/ 9، 25/ 21).

وفاز الأهلي بنغازي على النصر بثلاثة أشواط دون رد، كانت نتائجها (25/ 20، 25/ 22، 25/ 15).

وبالصالة الكبرى بطرابلس وضمن المجموعة الثالثة جرت أمس السبت مباراتان، فاز في المباراة الأولى الأهلي طرابلس على الوحدة بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، كانت نتائجها (25/ 10، 25/ 6، 25 /15)، وفاز أساريا على الاتحاد بثلاثة أشواط دون رد، كانت نتائجها (26/ 24،  25/ 16، 25/ 17).

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