الهلال ضيف التعاون.. والوحدة يستضيف السويحلي في افتتاح الأسبوع الثالث من الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 14 فبراير 2021, 01:39 مساء
مباراة لفريق السويحلي في الدوري (صفحة السويحلي على فيسبوك)

تنطلق اليوم الأحد الجولة الثالثة للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بمباراتين في المجموعة الأولى، ويلتقي فريق الهلال ضيفا على التعاون بملعب أجدابيا، بإدارة الحكم عماد اخريش والمساعدين محمد بلعم وإسماعيل فرج والحكم الرابع جمال عاشور والمراقب عبدالعزيز الشريف.

وفي المجموعة الثانية يستضيف الوحدة فريق السويحلي بملعب طرابلس، بإدارة الحكم محمد الشحومي والمساعدين محمد بشر وأسامة الورفلي والحكم الرابع محمد القبضي والمراقب حسن المنير.

وقبل المباراتين الوحدة يتصدر المجموعة الثانية بأربع نقاط والسويحلي بنقطتين، والهلال في رصيده ثلاث نقاط والتعاون دون نقاط.

وتقام باقي مباريات الجولة غدا الإثنين، وسيكون الموعد مع ثلاث مباريات رفيق مع الاتحاد بملعب صبراتة، وخليج سرت يلتقي الأنوار بملعب سرت، وبملعب طرابلس سيتبارى المدينة مع الاتحاد المصراتي.

أما الثلاثاء فسيكون الموعد مع خمس مباريات، الصداقة يستضيف نجوم أجدابيا بملعب شحات، ودارنس يلتقي التحدي بملعب درنة، وبملعب طرابلس الأهلي طرابلس يلتقي الشط، والخمس يستضيف المحلة بملعب الخمس، وأبوسليم يحل ضيفا على الأولمبي بملعب الزاوية.

أما الخميس سيشهد ملعب البيضاء لقاء الأخضر وشباب الجبل.

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