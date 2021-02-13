التعادل الإيجابي بين الأولمبي والمحلة

فريق المحلة الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

جرت أمس الجمعة آخر مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي 2020-2021، وجمعت فريقي المحلة وضيفه الأولمبي بالزاوية، والتي أقيمت بملعب طرابلس الدولي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف.

فريق المحلة تقدم أولا بهدف من ركلة جزاء سجله لاعبه عبدالمنعم عكاشة في الدقيقة العشرين من زمن الشوط الأول، وهدف التعادل للأولمبي الزاوية سجله علي معتوق في الدقيقة 67 من زمن المباراة في الشوط الثاني.

بهذه النتيجة أصبح رصيد الأولمبي نقطتين فيما حصد المحلة أول نقطة له في المجموعة الثانية بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وشهد الأسبوع الثاني تأجيل مباراتي الاتحاد مع المدينة والأهلي بنغازي مع الأنوار.