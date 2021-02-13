منتخب شباب اليد ينهي معسكره في طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 13 فبراير 2021, 04:43 مساء
منتخب شباب اليد الليبي (إنترنت)

ينهي المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد معسكره التدريبي بعد غد الإثنين بالعاصمة طرابلس وسيخوض اليوم السبت مباراة ودية مع نادي المشعل بقاعة 17 فبراير، بحسب ما ذكرته اللجنة الإعلامية لكرة اليد.

ويدرس المنتخب التحول إلى تونس الخميس المقبل لإقامة معسكر خارجي بها لمواصلة التدريبات وخوض عدة مباريات ودية.

يأتي هذا المعسكر استعدادا للمشاركة المرتقبة بالبطولة الأفريقية التي ستقام بمدينة أغادير المغربية في الفترة من 9 إلى 14 مارس المقبل.
 
يذكر أن المنتخب الوطني يشرف عليه طاقم فني مكون من المدرب العام وليد القبلاوي ومساعده سعد الغرياني ومدرب الحراس توفيق دهان.

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