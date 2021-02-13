14 مباراة استعراضية في تصفيات بطولة الملاكمة للمنطقتين الغربية والوسطى

عمار يتوسط رجال الملاكمة (إنترنت)

أقيمت أمس الجمعة بصالة الاتحاد العسكري للملاكمة بطولة المنطقة الغربية والمنطقة الوسطى لملاكمة الأواسط والناشئين المؤهلة إلى تصفيات ليبيا التي ستقام خلال النصف الثاني من شهر فبراير الجاري بمدينة بنغازي.

وقال المدرب الوطني عبدالحكيم عمار مدرب الاتحاد العسكري في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»: «إن البطولة شهدت مشاركة فرق أبوسليم والاتحاد العسكري ونجوم قرقارش والجزيرة وجامعة المرقب بالخمس وقد جرت 14 مباراة استعراضية بسبب عدم وجود أوزان منافسة وواحدة رسمية».

وأضاف: «تأهل لبطولة ليبيا من الاتحاد العسكري عبدالمعز سمومة وعبدالرحيم الجمي وعبدالمالك الكراتي ويزن الحويج من المنطقة الوسطى، وأغلب أوزان المنطقة الغربية تأهلوا لبطولة ليبيا في بنغازي دون مباريات لعدم وجود أوزان في المنطقة الوسطى».

واختتم عمار حديث: «إن البطولة كانت متميزة وخصوصا من الجانب التحكيمي وبروز خامات جديدة ومن بينها الملاكم عبدالمالك الكراتي كما أقيمت تحت إشراف اتحاد اللعبة».