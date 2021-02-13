ختام مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الليبي

الأخضر في بداية الدوري الليبي (صفحة نادي الأخضر)

اختتمت أمس الجمعة آخر مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي 2020-2021 بإقامة المباراة الأخيرة بين المحلة والأولمبي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وقد شهد هذا الأسبوع تأجيل مباراتي الاتحاد والمدينة والأهلي بنغازي والأنوار، كما شهد تسجيل 22 هدفا وانتهت ست مباريات بالتعادل بمجموع أهداف حتى الجولة الثانية 46 هدفا.

المجموعة الأولى

الأخضر - التعاون 1- صفر.

شباب الجبل - الصداقة صفر - صفر.

الهلال - خليج سرت 1- صفر.

نجوم أجدابيا - دارنس 2-2.

النصر - التحدي 2-1.

تأجيل مباراة الأهلي بنغازي والأنوار.

المجموعة الثانية

الشط - الوحدة 1-1.

رفيق - الخمس 2-2.

الاتحاد المصراتي - السويحلي صفر - صفر.

الأهلي طرابلس - أبوسليم 2-2.

المحلة - الأولمبي 1-1.

تأجيل مباراة الاتحاد - المدينة.

ترتيب المجموعة الأولى

النصر 6 نقاط، الأخضر 6 نقاط، الأهلي بنغازي 3 نقاط، الهلال 3 نقاط، التحدي 3 نقاط، خليج سرت 3 نقاط، دارنس 3 نقاط، شباب الجبل 2، الصداقة 1، نجوم أجدابيا 1، التعاون صفر، الأنوار صفر.

ترتيب المجموعة الثانية

الوحدة 4 نقاط، الأهلي طرابلس 4، الاتحاد المصراتي 4، الخمس 4، السويحلي 2، الأولمبي 2، رفيق 2، الشط 1، أبوسليم 1، المحلة 1.

تبدأ غدا الأحد مباريات الأسبوع الثالث بمباريات المجموعة الأولى، حيث يلتقي التعاون مع الهلال بملعب أجدابيا وشباب الجبل يلتقي الأخضر بملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء.

الإثنين خليج سرت يلتقي الأنوار بملعب سرت والثلاثاء الصداقة يلتقي نجوم أجدابيا بملعب شحات ودارنس يلتقي التحدي بملعب درنة.

وفي المجموعة الثانية يلتقي غدا الأحد الوحدة مع السويحلي بملعب طرابلس، والإثنين رفيق يلتقي الاتحاد بملعب صبراتة والمدينة يلتقي الاتحاد المصراتي بملعب طرابلس، والثلاثاء الأهلي طرابلس يلتقي الشط بملعب طرابلس، والخمس يلتقي المحلة بملعب الخمس والأولمبي يلتقي أبوسليم بملعب الزاوية.