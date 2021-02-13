رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو «itf» يشكر القنطري

بشير القنطري (أرشيفية : الإنترنت)

أرسل رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو «itf» جراند ماستر بول ويلير رسالة شكر وتقدير لرئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري، على دوره في تكوين اتحاد ليبي لرياضة التايكوندو والاعتراف الرسمي به من قبل الاتحاد الدولي.

وأوضح رئيس الاتحاد الدولي خلال الرسالة العديد من النقاط المهمة لعمل وبرامج الاتحاد الدولي في مساعدة الدول النامية والاهتمام باللعبة على مستوى العالم، كما اعترف بمجلس الإدارة برئاسة محمد بيت المال، الذي تم تشكيله من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة.

وقدم رئيس الاتحاد الدولي العديد من النقاط وكذلك الأنشطة التي يقوم بها الاتحاد من الدعم التنظيمي والتدريبي والقانوني والتشريعي والاجتماعي والمالي والمادي وتنظيم العديد من المبادرات التي تسهم في مساعدة اعضائها الأكثر احتياجا حول العالم.

أيضا المشاركة بالنشاطات في جميع الأعمال التي تعزز الصداقة والسلام في العالم والصحة والأنشطة البيئية وتقديم خدمات متعددة المستويات من برامج تعليمية وتدريبية للأطفال والكبار، بما في ذلك الذين يعانون من إعاقات جسدية وعقلية لتكوين مجتمع أفضل على أسس السلام والحرية والعدالة.

وجاء في ختام رسالة الشكر والتقدير للدكتور بشير القنطري من رئيس الاتحاد الدولي قوله: «إننا نتطلع إلى تعاون وثيق ومهني مع الاتحاد الليبي والهيئة العامة للشباب والرياضة ونأمل أن ألتقي بك شخصيا عندما تسنح الفرصة».

خطاب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو للقنطري (فيسبوك)

خطاب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو للقنطري (فيسبوك)