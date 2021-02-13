33 راميا في بطولة النخبة للرماية بالمسدس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 13 فبراير 2021, 02:50 مساء
جانب من منافسات الرماية (إنترنت)

اختتمت أمس الجمعة بميدان الرماية بمدرسة الرماية الرياضية بطولة النخبة للرماية بمسدس 10 متر والتي شهدت مشاركة 33 راميا مثلوا ستة أندية.

توج بذهبية الكبار الرامي إبراهيم عامر المديهين من نادي البلاغ الرجبان بمجموع 566 نقطة، وتوج بالفضية موسى الطباس من نادي نجوم الحوامد بمجموع 555 نقطة، وتوج بالبرونزية عبدالسميع محمد من نادي نجوم قرقارش بمجموع 550 نقطة.
 
توج بذهبية الناشئين تحت 19 عاما الرامي محمد بن دلة من نادي أساريا بمجموع 522 نقطة، ونال الفضية محمد الرماح من نادي الوحدة الزنتان بمجموع 436 نقطة، والبرونزية للرامي عادل جلال من نادي الشروق بمجموع 402 نقطة.

وتوج بذهبية الناشئين تحت 15 عاما الرامي عزام العتيري من مدرسة الرماية الرياضية بمجموع 504 نقطة، ونال الفضية عبدالمالك القنين من نادي الظهرة بمجموع 456 نقطة، والبرونزية للرامي إسلام العتيري من مدرسة الرماية الرياضية بمجموع 404 نقاط.

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