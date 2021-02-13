الشلماني يتوسط افتتاح أمم أفريقيا للشباب بين موريتانيا والكاميرون

معتز الشلماني (أرشيفية : الإنترنت)

تنطلق اليوم السبت بموريتانيا بطولة أفريقيا لكرة القدم تحت 20 عاما، وتقام مباراة الافتتاح بين موريتانيا المستضيف مع الكاميرون بإدارة الدولى الليبي معتز الشلماني والمساعدين يوسف وحيد من مصر وأيمن إسماعيل من تونس والحكم الرابع بيري غيسان من الغابون، ويراقبها المالي عامودي حيدرا.

يشار إلى أن البطولة بمشاركة 12 فريقا وزعت عن طريق القرعة إلى ثلاث مجموعات.

المجموعة الأولى: موريتانيا والكاميرون وأوغندا وموزمبيق.



المجموعة الثانية: بوركينا فاسو وتونس وناميبيا وأفريقيا الوسطى.



المجموعة الثالثة: غانا وتنزانيا والمغرب وغامبيا.