فوز طائرة السويحلي والاتحاد المصراتي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 13 فبراير 2021, 01:59 مساء
منافسات الطائرة الليبية (إنترنت)

جرت أمس الجمعة بصالة الألعاب الرياضية بمصراتة مباراتان ضمن الدوري الليبي للكرة الطائرة لفرق المجموعة الثانية.

المباراة الأولى جمعت الاتحاد المصراتي والتصدي وتواصلت لأربعة أشواط تقدم الاتحاد المصراتي بنتيجة الشوط الأول 25/14، والشوط الثاني كان التفوق فيه للتصدي 25/22، وعاد الاتحاد المصراتي وتفوق في الشوطين الثالث والرابع 25/21، 25/19.

وفي المباراة الثانية حقق السويحلي فوزه السادس على التوالي وجاء على حساب الأفريقي بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر كانت نتائجها (25/19، 25/20، 25/9).

بعد نتائج الأمس يواصل السويحلي صدارته للمجموعة الثانية برصيد 18 نقطة من ست مباريات ويلاحقه الاتحاد المصراتي بنفس الرصيد 18 نقطة لكن من سبع مباريات والتحدي ثالثا ست نقاط، ورابعا الأفريقي بأربع نقاط وخامسا التصدي بنقطتين.

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