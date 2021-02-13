40 لاعبا في بطولة الديوانية للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 13 فبراير 2021, 12:39 مساء

تنطلق اليوم السبت بمدينة مصراتة بطولة الديوانية للشطرنج والتي تتواصل إلى 20 فبراير الجارى بمشاركة 40 لاعبا.

البطولة تقام بالنظام السويسري ومن تسع جولات بواقع جولة واحدة لكل يوم عدا الأربعاء جولتين وزمن اللعب 90 دقيقه + 30 ثانية عن كل نقلة.

وخصصت شركة الديوانية للاستثمار السياحي المنظمة للبطولة مبلغ 6000 دينار كجوائز بواقع الفائز بالترتيب الأول سيتحصل على مبلغ 2500 دينار والثاني 2000 دينار والثالث 1500 دينار.

يدير البطولة منير بوحبيل والحكم الرئيس هاشم النعمي ولجنة التنظيم سهيل الشريف ومحمد أبودبوس.

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