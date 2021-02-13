فوز الشط والشرطة في افتتاح «القدم المصغرة»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 13 فبراير 2021, 12:00 مساء
دوري كرة القدم المصغرة (إنترنت)


انطلق أمس الجمعة على ملعب أكاديمية بن عاشور الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة للموسم الرياضي 2020-2021 بمباراتين لفرق المنطقة الرابعة، انتهتا بفوز الشط على حي دمشق بأربعة أهداف لهدفين 4-2، والشرطة على التحدي طرابلس بخمسة أهداف لثلاثة 5-3.

وتجرى اليوم السبت خمس مباريات في المجموعتين الرابعة والخامسة وهي: الميثاق يلتقي اليرموك على ملعب أكاديمية بن عاشور، والمسيرة ببئر الغنم يتبارى مع النجم الرابطي على ملعب يفرن، وعلى ملعب القلعة ستقام مباراتان النصر الزنتان مع النضال والازدهار القلعة يلتقي ككلة، وعلى ملعب جادو يستضيف الوحدة ويفات نظيره الوحدة الزنتان.

يشار إلى أن دوري كرة القدم المصغرة يقام هذا الموسم بمشاركة 50 فريقا موزعة على المناطق التالية:
 
المنطقة الأولى
النسور مرتوبة ودارنس واتحاد الفتائح والجامعة السنوسية والهلال طبرق والمحلة طبرق والأندلس والمولودية والشباب والصقور.

المنطقة الثالثة
التحدي مصراتة والشموع والأحرار زليتن والصخرة والنصر زليتن والجهاد والإشعاع والأفريقي زليتن.
 
المنطقة الرابعة
حي دمشق والشط والتحدي طرابلس والشرطة وأبومليانة والميثاق الزهراء واليرموك.

المنطقة الخامسة
نجوم صرمان ونجوم الصابرية ونجوم صبراتة والانتفاضة المطرد والمسيرة بئر غنم والنجم الرابطي وككلة والازدهار القلعة والعبور أم الجرسان والنضال والنصر الزنتان ويفرن والوحدة الزنتان والباروني جادو والوحدة ويفات والنضال كاباو.

المنطقة السادسة
التحدي مرزق والريف والنسور وتساوة والشروق وغدوة والنصر والإيمان.

دوري كرة القدم المصغرة (إنترنت)
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