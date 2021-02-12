وفد الاتحاد الأفريقي في ليبيا من أجل فك قيود الحياة الكروية المفروض منذ 7 سنوات

وفد الاتحاد الأفريقي خلال زيارته إلى ملعب طرابلس، 9 فبراير 2021، (الإنترنت)

استقبل رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، وممثل عن هيئة الشباب والرياضة، مساء الإثنين، وفد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، الذي وصل إلى مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، من أجل دراسة إمكانية رفع الحظر عن استضافة المباريات الدولية المفروض على البلاد منذ أكثر من سبع سنوات بسبب الأوضاع الأمنية التي عاشتها ليبيا خلال السنوات الماضية.

وضم وفد «كاف» الذي وصل إلى ليبيا كلًّا من رئيس الوفد، النيجري جبريل حميدو، وعضوية النيجيري كريستيان إيميروا، رئيس لجنة الأمن والسلامة بـ«كاف»، والتونسي محمود الهمامي المدير التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا، والموزمبيقي محمد سيداد رئيس لجنة تراخيص الأندية، والمصري أحمد أنعام من لجنة الأمن والسلامة.

وقال الاتحاد الليبي لكرة القدم، في بيان نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن زيارة الوفد تهدف إلى دراسة إمكانية رفع الحظر عن استضافة المباريات الدولية المفروض على البلاد منذ أكثر من سبع سنوات بسبب الأوضاع الأمنية.

وكشف بيان الاتحاد الليبي لكرة القدم أن الوفد باشر مهامه صباح الثلاثاء بزيارة تفقدية لملعب طرابلس الدولي؛ بغرض الوقوف على جاهزية الملعب، وتحديد مدى توافر شروط السلامة في مرافقه. وقد رافق الوفد الأفريقي، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، والأمين العام وأعضاء اللجنة المشتركة. وعقب الزيارة؛ قام الوفد بمُعاينة فندقي باب البحر والمهاري، واختتم بعقد اجتماع أمني بفندق كورنثيا، تخلله لقاءات مع بعض المسؤولين. وتحول الوفد في اليوم التالي وهو يوم الأربعاء، إلى بنغازي على متن طائرة خاصة لمعاينة ملعب شهداء بنينا وبعض فنادق المدينة.

اضغط هنا للإطلاع على العدد 273 من جريدة «الوسط»

ومن المقرر أن تختتم اللجنة الأفريقية برنامج عملها اليوم الخميس، بإقامة مؤتمر صحفي، لاتخاذ اتخاذ القرار النهائي، وتوضيح نتائج وطبيعة زيارتها التي كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قد اقرها خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي على هامش انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين بالكاميرون، بحضور رئيس الفيفا جياني إنفانتينو.

وسبق وأكد رئيس الاتحاد الليبي وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» وافق على تشكيل لجنة لزيارة ليبيا بشكل عاجل، بعد الضغط الذي مارسه على صعيدي الاتحاد الأفريقي ونظيره الدولي «فيفا» ورئيسه جياني إنفانتينو.

وقال الشلماني: «الزيارة هدفها دراسة أوضاع الملاعب والمرافق الرياضية وما يتعلق باستضافة المنافسات وعودة فتح الملاعب الليبية لاحتضان المنافسات القارية ورفع الحظر، لتتمكن المنتخبات والأندية من اللعب على ملاعبنا بعد طول غياب». وأكمل الشلماني: «الكرة الآن في ملعبنا وملعب الحكومة الليبية عبر هيئة الشباب والرياضة، كونها المسؤولة عن ملف المنشآت الرياضية ودورها في موقع المسؤولية عن نجاح الملف ورفع الحظر عن ملاعبنا، ونشكر الدول التي ساندتنا ووقفت معنا لاعتماد مشروع قرار رفع الحظر عن ملاعبنا، ومن بينها مصر والمغرب وموريتانيا والصومال وجيبوتي وبوركينا فاسو وتشاد».

شار إلى أن الشلماني أوضح في اجتماع «كاف» ما تتعرض له الفرق والأندية الليبية من تكاليف وتأثير السفر، وكذلك المظالم التحكيمية، خصوصًا ما تعرض له نادي الأهلي بنغازي أخيرًا، وهناك تفهم كبير في «كاف» لهذه القضية.

وفي وقت سابق وفي ذات السياق استقبل رئيس هيئة الشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري، العميد عبدالباسط الطبال مدير الأمن الرياضي، وذلك للتنسيق لزيارة وفد «كاف» إلى ليبيا لتأمين البرنامج بالكامل، ويأتي التأمين من قبل الأمن الرياضي بمشاركة الأجهزة الأمنية والجهات المختصة في الدولة والهيئة العامة للشباب والرياضة واتحاد كرة القدم والإعلام الرياضي ووزارة الداخلية وصولًا من المطار للإقامة بالفندق لبرنامج الزيارة والمؤتمر الصحفي.

اضغط هنا للإطلاع على العدد 273 من جريدة «الوسط»

وخاضت المنتخبات الوطنية والأندية الليبية منذ العام 2013، مسابقاتها الرياضية الدولية خارج ليبيا، في الدول المجاورة بين دول مصر وتونس والجزائر وحتى المغرب، بعد فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حظرًا على إقامة التظاهرات الدولية على الملاعب الليبية بسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد.

وسبق وعقد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق المهندس هاني أبوريدة بصفته عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اجتماعًا في القاهرة، لبحث كافة السبـل لتقريب وجهات النظر بين الاتحاد الليبي وبين الاتحادين الأفريقي والدولي من أجل عودة استقبال ليبيا المباريات الدوليـة للفرق الليبية مع اتخاذ إجراءات تدريجية مع الاتحاد الأفريقي «كاف» لإقامة مباريات المنتخب الليبي على أرضه، خاصـة أن الوضع الأمني والسياسي في ليبيا يتجه نحـو الاستقرار، فضلًا عمـا يمكن أن تسهم به كـرة القـدم في توحيـد الجماهير الليبية.