وفد «كاف» يغادر ليبيا

وفد «كاف» في ليبيا. (المركز الإعلامي للاتحاد الليبي لكرة القدم)

غادر وفد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ليبيا، اليوم الخميس، بعد زيارة استمرت لمدة ثلاثة أيام تباحث خلالها مع المسؤولين الليبيين إمكانية رفع الحظر على الملاعب الليبية.

وقد سخرالمسؤولون كافة الإمكانات أمام الوفد لتسهيل مهمته، ومن بينها توفير طائرة خاصة للذهاب إلى بنغازي.

وقد تفقد خلال الزيارة ملعب طرابلس الدولي وفنادق العاصمة، وعقد اجتماعا أمنيا بطرابلس واجتماعا عاما مع الاتحاد الليبي واللجنة المكلفة.

وسافر في اليوم الأول من الزيارة إلى مدينة بنغازي، واطلع خلال هذه الزيارة أيضا على ملعب شهداء بنينا وفنادق بنغازي، وعقد اجتماعا أمنيا في بنغازي أيضا.

وعاد إلى طرابلس في المساء حيث أقيم للضيوف حفل عشاء ببيت أسكندر بالمدينة القديمة، حضره أعضاء الوفد وبعض المسؤولين.

وكان من المقرر أن يكون هناك مؤتمر صحفي في ختام الزيارة ولكن تم إلغاؤه، وحسب المعلومات التي تحصلت عليها «الوسط» من مصادرها الخاصة فإن الوفد رفض إقامة المؤتمر نظرا لضيق الوقت وحجوزات الطيران، حيث إن جزءا من أعضاء الوفد غادر طرابلس الساعة الثامنة صباحا، والجزء الآخر الساعة الرابعة مساء.

وحسب تصريح رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، فإن زيارة الوفد إلى ليبيا كانت إيجابية، ويعتبرها خطوة كبيرة في سبيل رفع الحظر عن الملاعب الليبية بعد سنوات طويلة.

كما طمأن الجمهور الرياضي بأنه سيتابع التقرير الذي سترفعه اللجنة لـ«كاف»، ووجه رئيس الاتحاد الشكر والتقدير لكافة الجهات واللجان والأجهزة الأمنية، وكل من مد يد العون والمساعدة في سبيل نجاح هذه الزيارة.

يشار إلى أن ليبيا فرض عليها الحظر لأكثر من 7 سنوات مما كبد الخزانة الليبية مبالغ طائلة، وكذلك عمليات التنقل والإقامة وحرمان الجمهور الليبي من متابعة الفرق الليبية والمنتخبات الليبية، حيث لعب المنتخب الليبي أكثر من 70 مباراة خارج الديار، والتي تسببت في الإخفاقات المتتالية لكرة القدم الليبية، والظلم التحكيمي بسبب عدم اللعب في ملاعبنا.