وفد «كاف» ينهي جولته في بنغازي باجتماع أمني.. والشلماني يطمئن الوسط الرياضي

وفد «كاف» ينهي جولته في بنغازي. (المركز الإعلامي للاتحاد الليبي لكرة القدم)

أنهى وفد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) زيارته مدينة بنغازي، والتي تواصلت لأربع وعشرين ساعة زار خلالها الوفد، الذي يترأسه جبريل هيما حميدو رئيس اتحاد النيجر ملعب شهداء بنينا وفندقي تبستي وجليانة وملعب التدريبات الجانبي لملعب بنغازي، واختتمها بالاجتماع الأمني الذي عقد بفندق تيبستي.

ووفقًا لحساب الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبر «فيسبوك» فإنه ورغم التحفظ التام من قبل اللجنة المكلفة من الكاف على عدم الإدلاء بأي تصريحات إعلامية، إلا أن رئيس الاتحاد الليبي عبدالحكيم الشلماني طمأن الوسط الرياضي على نتائج الزيارة.

حرص الاتحاد الليبي لكرة القدم، وتأكيده على توفير وتقديم كل الضمانات والظروف المطلوبة، كان لها الأثر الطيب ومن شأنها أن تعزز من إنهاء رفع الحظر المفروض على الملاعب الليبية منذ أكثر من سبع سنوات.



وقال رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، في تصريحات صحفية إن زيارة الوفد إلى ليبيا كانت إيجابية، ويعتبرها خطوة كبيرة في سبيل رفع الحظر عن الملاعب الليبية بعد سنوات طويلة.

كما طمأن الجمهور الرياضي بأنه سيتابع التقرير الذي سترفعه اللجنة لـ«كاف»، ووجه رئيس الاتحاد الشكر والتقدير لكافة الجهات واللجان والأجهزة الأمنية، وكل من مد يد العون والمساعدة في سبيل نجاح هذه الزيارة.