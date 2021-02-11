المدينة يلتقي اليرموك والنصر يواجه الأهلي بنغازي في افتتاح دوري السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 11 فبراير 2021, 01:07 مساء
فريق النصر لكرة السلة. (المركز الإعلامي)

ينطلق اليوم الخميس الدوري الليبي لكرة السلة في الموسم الرياضي 2020/2021، وبمشاركة 10 فرق موزعة على مجموعتين.

ضمت المجموعة الأولى فرق الاتحاد والأهلي طرابلس والمدينة واليرموك، وتشكلت المجموعة الثانية من النصر والمروج والأهلي بنغازي والهلال والتحدي والسلفيوم.

وفي اليوم الافتتاحي سيكون الموعد هذا المساء مع مباراتين بالقاعة الكبرى بطرابلس، سيجمع اللقاء الأول المدينة مع اليرموك، وبمجمع سليمان الضراط ببنغازي سيكون الموعد مع المباراة الثانية بين قطبي كرة السلة ببنغازي النصر والأهلي بنغازي.

وغدا الجمعة 12 فبراير ستشهد القاعة الكبرى قمة مبكرة بالمجموعة الأولى تجمع القطبين الاتحاد والأهلي طرابلس.

والأحد 14 فبراير ستقام بمجمع سليمان الضراط مباراتان بالمجموعة الثانية المباراة الأولى تجمع الهلال والسلفيوم وتعقبها مباراة التحدي والمروج.

يذكر أن جميع المباريات دون حضور الجمهور، مع ضرورة الالتزام بتعليمات جائحة فيروس «كورونا».

وأعطت اللجنة المشرفة على البطولة لنفسها الحق في تغيير مواعيد وأماكن المباريات إذا دعت الضرورة لذلك.

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