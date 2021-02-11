طائرة الهلال تجتاز النصر وتنفرد بالصدارة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 11 فبراير 2021, 12:26 مساء
مباراة فريق الهلال امام النصر في كرة الطائرة. (المركز الإعلامي)

واصل فريق الهلال تحقيق نتائجه الإيجابية في الدورى الليبي للكرة الطائرة لفرق المجموعة الأولى، بعدما حقق أمس الفوز على جاره النصر بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (33/31، 25/17،25/23).

وأدار المباراة علي الأوجلي حكما أول، ووائل بوشعالة حكما ثانيا، والمسجل مجدي المسماري، وحكما الراية أحمد الجبالي وسعد المسلاتي، وبهذا الفوز ينفرد الهلال بصدارة المجموعة الأولى وبالعلامة الكاملة 15 نقطة من خمس مباريات.

وعلى نفس الملعب تفوق فريق المروج على البراق وبنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها 25/16، 25/16، 25/20.

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