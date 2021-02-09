وفد «كاف» إلى يصل مدينة بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 09 فبراير 2021, 10:41 مساء
وفد «كاف» إلى يصل مدينة بنغازي. (إنترنت)

وصل مساء اليوم مدينة بنغازي، وفد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بصحبة رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، في زيارة لمدينة بنغازي ضمن البرنامج المعد من قبل الاتحاد الـفريقي لرفع الحظر عن الملاعب الليبية.

وستكون للوفد غداً زيارة لملعب شهداء بنينا وزيارة بعض الفنادق بالمدينة، وسوف يعود الوفد مساء غد إلى طرابلس، ومن المتوقع أن يكون هناك مؤتمر صحفي وحفل عشاء للوفد قبل اختتام الزيارة.

وكان وفد «كاف» قام صباح اليوم بجولة تفقدية بملعب طرابلس للوقوف على مدى جاهزيته، وعقب الزيارة قام الوفد بمعاينة فندقي المهاري وباب البحر، واختتم الوفد الزيارة للعاصمة طرابلس بعقد اجتماع خاص بالجانب الأمني بفندق كورنثيا.

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