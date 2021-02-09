اللجنة البارالمبية تكرم مراسل «بوابة الوسط» زين العابدين بركان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 فبراير 2021, 09:13 مساء
اللجنة البارالمبية تكرم مراسل «بوابة الوسط» زين العابدين بركان. (إنترنت)

قامت اللجنة البارالمبية اليوم، الثلاثاء، بتكريم نخبة من أبرز الإعلاميين الرياضيين بمدينة بنغازي، الذين قدموا الكثير وكانوا خير داعمين لنشاطات اللجنة البارالمبية وشريحة المعاقين، وعاصروا بداية مراحلها الأولى وفتراتها الذهبية الزاهية في مختلف المحافل المحلية والدولية.

وتم التكريم بمقر المنظمة الدولية لحقوق الأطفال ببنغازي بحضور خالد الرقيبي رئيس اللجنة البارالمبية، الذي حضر لمدينة بنغازي وقام بتكريم هذه الشخصيات الإعلامية المتميزة.

وكرم خالد الرقيبي، كلا من عياد الزوي، والزميل زين العابدين بركان محرر «بوابة الوسط»، والزميل عبدالمجيد الفيل، والزملاء المصورين محمد أبوشوفة، والمصور الرياضي طارق الهوني، كما تم تكريم المصور الشاب عمر جابر.

وحضر الاحتفالية التكريمية البطل العالمي عبدالرحيم الزوي، رئيس الاتحاد الفرعي لرياضة ذوي الإعاقة ببنغازي، ومحمد السليني الناطق الإعلامى باسم اللجنة البارامبية، ورمضان أبوعزيزة، مستشار اللجنة البارالمبية بالمنطقة الشرقية، ورؤساء الاتحادات الفرعية والأندية، وعدد من الشخصيات الرياضية المهتمة بقطاع وشريحة المعاقين ببنغازي وعدد من الضيوف والمدعوين.

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