الأخضر يتفوق على التعاون.. وإلغاء مباراة شباب الجبل والصداقة في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 09 فبراير 2021, 08:03 مساء
مباراة فريق الأخضر أمام التعاون في الدوري. (المركز الإعلامي)

جرت اليوم الثلاثاء مباراتان من ثلاث مباريات كانت مقررة اليوم في جدول الأسبوع الثاني، حيث تم إلغاء مباراة ديربي الجبل الأخضر بين فريقي شباب الجبل والصداقة، بسبب إصرار الجمهور على الدخول إلى أرضية الملعب، ما دعا حكم المباراة إلى إلغاء المباراة، التي كان مقررًا لها أن تقام بملعب طبرق مساء اليوم.

في ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء أُقيمت اليوم مباراة الأخضر والتعاون، وانتهت هذه المباراة بفوز الأخضر بنتيجة هدف دون مقابل سجله محمد الدرسي في الدقيقة 48 من المباراة.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد فريق الأخضر 6 نقاط من مباراتين، وظل فريق التعاون دون نقاط من مباراتين أيضًا.

وفي ملعب طرابلس انتهت مباراة الوحدة والشط بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، سجل هدف الوحدة اللاعب صهيب البوش، وعدل للشط اللاعب الصغير الكانوني.

الوحدة بعد مباراته الثانية أصبح رصيده 4 نقاط، والشط نقطة واحدة، بعد خسارته في المباراة الأولى.

وتقام غدًا الأربعاء 3 مباريات في المجموعة الأولى، حيث يلتقي في ملعب شهداء بنينا الهلال مع فريق خليج سرت، ويدخل فريق خليج سرت هذه المباراة برصيد  ثلاث نقاط والهلال دون نقاط.

وفي المجموعة الثانية يشهد ملعب مصراتة ديربي المدينة بين السويحلي والاتحاد المصراتي، ويدخل الاتحاد هذه المباراة وفي رصيده ثلاث نقاط والسويحلي بنقطة واحدة.

وفي ملعب صبراتة يلتقي رفيق مع الخمس، ويدخل كلا الفريقين هذه المباراة وفي رصيدهما نقطة واحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

استكمال إجراءات تسليم وتسلم إدارة جامعة فزان
ليبيا
رئيس ديوان المحاسبة وعميد بلدية بنغازي يبحثان سبل مواجهة العشوائيات في المدينة
ليبيا
منح إعفاءات لذوي الإعاقة في وسائل النقل
ليبيا
رئيس بعثة «الصحة العالمية» في ووهان: فرضية تسرب كورونا من مختبر «مستبعدة للغاية»
دولى
« بلومبرغ»: ناقلة نفط فارغة غادرت ميناء الحريقة
ليبيا
قاهر محمد علي.. وفاة الملاكم ليون سبينكس عن 67 عاماً
رياضة عالمية
ليفاندوفسكي يقود بايرن ميونيخ لنهائي مونديال الأندية بثنائية في شباك الأهلي ...
رياضة عالمية
الأمن الداخلي لـ«الوفاق»: تفجير الأكاديمية البحرية عمل إرهابي والقبض على مرتكبيه
ليبيا
الأمم المتحدة تناشد 57 دولة استعادة نسائها وأطفالها من مخيمين في سورية
دولى
مدعون ديمقراطيون: ترامب ارتكب «انتهاكا للدستور هو الأخطر على الإطلاق»
دولى
البعثة الأممية: الأطراف الليبية اتفقت على ميزانية وطنية موحدة لشهرين
ليبيا
وفاة النائب اللبناني والسياسي المخضرم جان عبيد متأثرا بإصابته بـ«كورونا»
عربى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على جديد كيا سيراتو 2022