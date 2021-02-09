الأخضر يتفوق على التعاون.. وإلغاء مباراة شباب الجبل والصداقة في الدوري الليبي

مباراة فريق الأخضر أمام التعاون في الدوري. (المركز الإعلامي)

جرت اليوم الثلاثاء مباراتان من ثلاث مباريات كانت مقررة اليوم في جدول الأسبوع الثاني، حيث تم إلغاء مباراة ديربي الجبل الأخضر بين فريقي شباب الجبل والصداقة، بسبب إصرار الجمهور على الدخول إلى أرضية الملعب، ما دعا حكم المباراة إلى إلغاء المباراة، التي كان مقررًا لها أن تقام بملعب طبرق مساء اليوم.

في ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء أُقيمت اليوم مباراة الأخضر والتعاون، وانتهت هذه المباراة بفوز الأخضر بنتيجة هدف دون مقابل سجله محمد الدرسي في الدقيقة 48 من المباراة.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد فريق الأخضر 6 نقاط من مباراتين، وظل فريق التعاون دون نقاط من مباراتين أيضًا.

وفي ملعب طرابلس انتهت مباراة الوحدة والشط بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، سجل هدف الوحدة اللاعب صهيب البوش، وعدل للشط اللاعب الصغير الكانوني.

الوحدة بعد مباراته الثانية أصبح رصيده 4 نقاط، والشط نقطة واحدة، بعد خسارته في المباراة الأولى.

وتقام غدًا الأربعاء 3 مباريات في المجموعة الأولى، حيث يلتقي في ملعب شهداء بنينا الهلال مع فريق خليج سرت، ويدخل فريق خليج سرت هذه المباراة برصيد ثلاث نقاط والهلال دون نقاط.

وفي المجموعة الثانية يشهد ملعب مصراتة ديربي المدينة بين السويحلي والاتحاد المصراتي، ويدخل الاتحاد هذه المباراة وفي رصيده ثلاث نقاط والسويحلي بنقطة واحدة.

وفي ملعب صبراتة يلتقي رفيق مع الخمس، ويدخل كلا الفريقين هذه المباراة وفي رصيدهما نقطة واحدة.