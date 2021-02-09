الأخضر يواجه التعاون.. الصداقة مع شباب الجبل.. الشط أمام الوحدة في الدوري الممتاز

مباراة سابقة لخليج سرت (فيسبوك)

تنطلق، اليوم الثلاثاء، الجولة الثانية للدوري الليبي لكرة القدم بثلاث مباريات، في المجموعة الأولى، الأخضر يستضيف التعاون على ملعب البيضاء، بإدارة الحكم رافع الحوتي والمساعدين عبدالسلام العوامي وهشام شيوي والحكم الرابع علي أبوشكيوه والمراقب آدم بوحليقة، الأخضر فى رصيده ثلاث نقاط والتعاون دون نقاط.

وملعب طبرق سيشهد لقاء الجارين الصداقة وشباب الجبل، بإدارة الحكم عبدالواحد حريويدة والمساعدين مجدي كامل ووحيد الجحاوي والحكم الرابع محمد عبدالله والمراقب شعبان الصادق، شباب الجبل فى رصيده نقطة واحدة، والصداقة دون نقاط.

وفي المجموعة الثانية سيحتضن ملعب طرابلس لقاء الشط والوحدة بإدارة حكم اللقاء خليل سنان ويساعده فيصل بن علي وحسام عبيد والحكم الرابع حمزه الثموني والمراقب مصطفى عيسى، الوحدة بثلاث نقاط والشط دون نقاط.

وتجرى غدًا الأربعاء ثلاث مباريات، في المجموعة الأولى سيلتقى على ملعب بنينا، الهلال وضيفه خليج سرت بإدارة الحكم عصام الجهاني والمساعدين صلاح الحاسي وعصام الترهوني والحكم الرابع محمد الهوني والمراقب عثمان قحيزان، خليج سرت بثلاث نقاط والهلال دون نقاط.

وتشهد المجموعة الثانية إقامة مباراتين بملعب صبراتة، رفيق يستضيف الخمس بإدارة الحكم الجيلاني عثمان والمساعدين إبراهيم أبوكوز وحسن التومي والحكم الرابع ناجي القمودي والمراقب امحمد بن غرسه، وكلا الفريقين بنقطة في رصيده.

ويشهد ملعب مصراتة ديربي المدينة بين السويحلي والاتحاد المصراتي بإدارة الحكم محمد الهوني والمساعدين عزالدين عطية عبدالقدوس والحكم الرابع رمضان طقطوق والمراقب وحيد صالح، الاتحاد المصراتي بثلاث نقاط والسويحلي بنقطة واحدة.