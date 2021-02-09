الرياضة الليبية تودع أقدم حكام كرة القدم عبد الله بالة

الراحل عبد الله بالة في حديث مع «بوابة الوسط»

ودعت أسرة الرياضة الليبية، وكرة القدم تحديدًا، أمس الإثنين، واحدًا من أهم وأقدم حكام الساحرة المستديرة في ليبيا، الحكم الدولي القدير عبدالله بالة، عن عمر ناهز الـ91 عامًا.

بالة هو الحكم الذي انطلقت مسيرته التحكيمية منذ منتصف الخمسينات واستمرت خلال فترة الستينات، حيث تم ترشيحه للشارة الدولية، ثم حاز الشارة الدولية في بداية السبعينات أثناء مباراة فريق النصر والمنتخب اليوغسلافي الودية.

وساهم في إدارة الكثير من المباريات المحلية والدولية على مستوى فرق الأندية والمنتخبات في عديد مسابقات الأندية الأفريقية وبطولات الأمم الأفريقية، حيث أمضى فترة طويلة في هذا المجال.

واستمرت مسيرته التحكيمية الطويلة حتى منتصف الثمانينات، وأعلن اعتزاله والاتجاه للمجال الإداري وتقلد عديد المهام والمسؤوليات، فتولى رئاسة الاتحاد الفرعي لكرة القدم ببنغازي، ورئاسة لجان التحكيم، وساهم في الإشراف على العديد من دورات الصقل والإعداد في المجال التحكيمي التي أتاحت الفرصة للعديد من حكام كرة القدم الذين تألقوا في الملاعب المحلية والدولية.

الراحل عبد الله بالة في حديث مع «بوابة الوسط»

الراحل عبد الله بالة في لقاء سابق مع «بوابة الوسط»

الراحل عبد الله بالة (أرشيف - بوابة الوسط)