الرياضة الليبية تودع أقدم حكام كرة القدم عبد الله بالة

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الثلاثاء 09 فبراير 2021, 02:45 مساء
الراحل عبد الله بالة في حديث مع «بوابة الوسط»

ودعت أسرة الرياضة الليبية، وكرة القدم تحديدًا، أمس الإثنين، واحدًا من أهم وأقدم حكام الساحرة المستديرة في ليبيا، الحكم الدولي القدير عبدالله بالة، عن عمر ناهز الـ91 عامًا.

بالة هو الحكم الذي انطلقت مسيرته التحكيمية منذ منتصف الخمسينات واستمرت خلال فترة الستينات، حيث تم ترشيحه للشارة الدولية، ثم حاز الشارة الدولية في بداية السبعينات أثناء مباراة فريق النصر والمنتخب اليوغسلافي الودية.

وساهم في إدارة الكثير من المباريات المحلية والدولية على مستوى فرق الأندية والمنتخبات في عديد مسابقات الأندية الأفريقية وبطولات الأمم الأفريقية، حيث أمضى فترة طويلة في هذا المجال.

واستمرت مسيرته التحكيمية الطويلة حتى منتصف الثمانينات، وأعلن اعتزاله والاتجاه للمجال الإداري وتقلد عديد المهام والمسؤوليات، فتولى رئاسة الاتحاد الفرعي لكرة القدم ببنغازي، ورئاسة لجان التحكيم، وساهم في الإشراف على العديد من دورات الصقل والإعداد في المجال التحكيمي التي أتاحت الفرصة للعديد من حكام كرة القدم الذين تألقوا في الملاعب المحلية والدولية.

الراحل عبد الله بالة في حديث مع «بوابة الوسط»
الراحل عبد الله بالة في لقاء سابق مع «بوابة الوسط»
الراحل عبد الله بالة (أرشيف - بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

« بلومبرغ»: ناقلة نفط فارغة غادرت ميناء الحريقة
ليبيا
قاهر محمد علي.. وفاة الملاكم ليون سبينكس عن 67 عاماً
رياضة عالمية
ليفاندوفسكي يقود بايرن ميونيخ لنهائي مونديال الأندية بثنائية في شباك الأهلي ...
رياضة عالمية
الأمم المتحدة تناشد 57 دولة استعادة نسائها وأطفالها من مخيمين في سورية
دولى
مدعون ديمقراطيون: ترامب ارتكب «انتهاكا للدستور هو الأخطر على الإطلاق»
دولى
وفاة النائب اللبناني والسياسي المخضرم جان عبيد متأثرا بإصابته بـ«كورونا»
عربى
أنور الطشاني يتقدم بشكوى إلى «فيفا» بعد استبعاده من انتخابات اتحاد الكرة
رياضة محلية
نبيلة الشاعري تغني بالإنجليزية من ألحان والدها حميد الشاعري (فيديو)
ثقافة وفن
تونس تعلن إعادة فتح مندوبية للسياحة في ليبيا
ليبيا
إيران تعلق على طرح ماكرون: لا حاجة إلى وسيط في الاتفاق النووي
دولى
لجنة المسابقات تؤجل مباراة الاتحاد والمدينة وتصدر جدول الأسبوع الثالث
رياضة محلية
أضيق منزل في لندن للبيع بأكثر من مليون يورو
منوعات
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

توصية طبية.. ممنوع الكلام في وسائل النقل