فوز طائرة النصر والأهلي بنغازي في الدوري الليبي

منافسات في الكرة الطائرة (أرشيفية : الإنترنت)

جرت بمجمع سليمان الضراط ببنغازي مباراتان في الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الليبي للكرة الطائرة بالمنطقة الأولى.

المباراة الأولى جمعت الأهلي بنغازي والمروج وتواصلت لخمسة أشواط تقدم المروج بنتيجة الشوطين الأول والثاني (26/ 24، 25 /21) والشوطين الثالث والرابع انتهيا للأهلي بنغازي (25/ 23، 25/ 21) وكان الشوط الحاسم للأهلي بنغازي (16/ 14).

أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من الدولي حسين البركي حكمًا أول وسعد المسلاتي حكمًا ثانيًا وحمل الراية الحكمان عبدالمنعم العبيدي واعبيد البرغثي والمسجلان وائل بوشعالة وعصام الفسي.

وفي المباراة الثانية فاز النصر على البراق بنتيجة ثلاث أشواط لشوط، وجاءت نتائجها (19/ 25، 25/ 17، 25 /21، 25/ 19).

أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من عصام الفسي حكمًا أول وأحمد الجبالي حكمًا ثانيًا وحمل الراية مؤمن الصالحين واعبيد البرغثي والمسجل وائل بوشعالة.

وجرت أمس الإثنين بقاعة 17 فبراير بطرابلس مباراتان في مسابقة الكرة الطائرة تحت 21 عامًا، حيث فاز الاتحاد على الأهلي طرابلس بثلاثة أشواط دون رد (25/ 17، 25/ 21، 25/ 16).



أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من عبد السلام البكراوي حكمًا أول وعصام عبد اللطيف حكمًا ثانيًا والمسجل الحكمة فتحية الشريف وفاطمة عاشور وحكام الراية ربيع الرفاعي ومحمد الوافى والمراقب وجدى القمبرى.



وفي المباراة الثانية فاز الترسانة على الهدف بثلاثة أشواط لشوطين (25/ 27، 25/ 20، 25/ 11، 14/ 25، 15 / 12).

أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من حكم أول عصام عبد اللطيف، وحكم ثان على اشتيوى، ومسجل ليلى المصراتي ومساعد مسجل حكم فتحية الشريف، وحكمي الراية محمد عياد وربيع الرفاعي والمراقب حسين العمارى.

وفى سياق متصل جرت بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية مباراة مسابقة البراعم للكرة الطائرة تحت 14 عامًاو انتهت بفوز براعم الهدى على السويحلي بشوطين لشوط واحد وكانت نتائجها (25/ 20، 23/ 25، 15/ 10).