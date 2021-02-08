بالصور.. وصول وفد «كاف» إلى طرابلس لرفع الحظر عن الملاعب الليبية

وصول وفد «كاف» إلى طرابلس لرفع الحظر عن الملاعب الليبية. (إنترنت)

وصل، مساء اليوم الإثنين، وفد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إلى مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس، وكان في استقباله رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، وممثل عن هيئة الشباب والرياضة.

وتهدف زيارة الوفد لدراسة إمكانية رفع الحظر عن استضافة المباريات الدولية المفروض على البلاد منذ أكثر من سبع سنوات بسبب الأوضاع الأمنية التي عاشتها البلاد.

ويضم وفد الكاف كلًّا من رئيس الوفد، النيجري جبريل حميدو، وعضوية النيجيري كريستيان إيميروا رئيس لجنة الأمن والسلامة بالكاف، والتونسي محمود الهمامي المدير التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا والموزمبيقي محمد سيداد رئيس لجنة تراخيص الأندية والمصري أحمد أنعام من لجنة الأمن والسلامة.

ومن المقر أن تتواصل الزيارة لمدة ثلاثة أيام، وستشرع خلالها اللجنة بمباشرة مهامها صباح الغد بتفقد مرافق ملعب طرابلس الدولي، وبعض الفنادق ثم يُقام على شرفها عشاء عمل بأحد فنادق العاصمة يتخلله اللقاء ببعض المسؤولين.

ومن المقرر أن يتحول الوفد صباح غد إلى مدينة بنغازي لزيارة ملعب بنينا، وبعض الفنادق الموجودة في المدينة، التي يتم اختياره من قبل اتحاد الكرة بمدينتي بنغازي وطرابلس.

وتختتم اللجنة الأفريقية برنامج عملها الخميس المقبل بإقامة مؤتمر صحفي، لتوضيح نتائج وطبيعة زيارتها التي كان الكاف قد أقرها خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي على هامش انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين بالكاميرون، بحضور رئيس الفيفا جياني إنفانتينو.

وتخوض المنتخبات الوطنية والأندية الليبية منذ العام 2013، مسابقاتها الرياضية الدولية في الدول المجاورة، بعد فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حظرًا على إقامة التظاهرات الدولية على الملاعب الليبية بسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد.

وصول وفد «كاف» إلى طرابلس لرفع الحظر عن الملاعب الليبية. (إنترنت)

وصول وفد «كاف» إلى طرابلس لرفع الحظر عن الملاعب الليبية. (إنترنت)