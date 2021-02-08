أنور الطشاني يتقدم بشكوى إلى «فيفا» بعد استبعاده من انتخابات اتحاد الكرة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الإثنين 08 فبراير 2021, 05:30 مساء
أنور الطشاني. (إنترنت)

قال أنور الطشاني المرشح المستبعد من رئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم، إنه سيتقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على خلفية استبعاده من الترشح لمنصب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم. 

وأوضح في تصريحات تلفزيونية لقناة «سلام» أن إبعاده بسبب «حجة عدم التسليم والاستلام بصفتي رئيسًَا سابقًا لاتحاد الكرة الليبي، وهذا غير موجود باللوائح».

متسائلا: «كيف أن اتحاد الكرة الحالي تذكر بشكل مفاجئ التسليم والاستلام بعد أربع سنوات؟، وأن إبعاده تم بقصد ودون حجة قانونية داعيًا للإسراع في إنشاء محكمة التحكيم الرياضي تبت في مثل هذه المنازعات»، مشددًا على أن اتحاد الكرة الحالي يخترق النظام الأساسي بأبعاده المرشحين.

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