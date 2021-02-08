وفد «كاف» يصل طرابلس على مدار 120 دقيقة.. الإثنين

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 08 فبراير 2021, 04:19 مساء
القنطري مع الشلماني (فيسبوك)

يصل مساء اليوم الإثنين أعضاء وفد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» طرابلس على عدة خطوط ليبية، ابتداء من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة السابعة حسب جدول الرحلات والحجوزات.

من جهة أخرى تتواصل الاستعدادات لاستقبال الوفد وتنظيم برنامج الزيارة من حجز الفنادق والزيارات الميدانية لملاعب طرابلس والفنادق في العاصمة، والاجتماع مع المسؤولين إلى السفر إلى بنغازي في اليوم الثاني، وزيارة ملعب بنينا والفنادق هناك مع عقد مؤتمر صحفي في اليوم الثالث من الزيارة حسب البرنامج المعد.

من جهة أخرى قام رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري بزيارة إلى ملعب طرابلس، صحبة رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني وبعض المسؤولين للوقوف على الاستعدادات النهائية.

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