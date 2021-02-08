الأخضر والتعاون في افتتاح الأسبوع الثاني للدورى الليبي.. الثلاثاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 08 فبراير 2021, 04:12 مساء
الأخضر في بداية الدوري الليبي (صفحة نادي الأخضر)

تنطلق غدا الثلاثاء الجولة الثانية للدوري الليبي لكرة القدم بثلاث مباريات، في المجموعة الأولى، الأخضر يستضيف التعاون على ملعب البيضاء، بإدارة الحكم رافع الحوتي والمساعدين عبدالسلام العوامي وهشام شيوي والحكم الرابع علي أبوشكيوه والمراقب آدم بوحليقة.

وملعب طبرق سيشهد لقاء الجارين الصداقه وشباب الجبل، بإدارة الحكم عبدالواحد حريويده والمساعدين مجدي كامل ووحيد الجحاوي والحكم الرابع محمد عبدالله والمراقب شعبان الصادق.

وفي المجموعة الثانية سيحتضن ملعب طرابلس لقاء الشط والوحدة بإدارة حكم اللقاء خليل سنان ويساعده فيصل بن علي وحسام عبيد والحكم الرابع حمزه الثموني والمراقب مصطفى عيسى.

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