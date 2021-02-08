لجنة المسابقات تؤجل مباراة الاتحاد والمدينة وتصدر جدول الأسبوع الثالث

تدريبات فريق الاتحاد (صفحة نادي الاتحاد)

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم تأجيل مباراة الاتحاد والمدينة، التي كان مقررا إقامتها بعد غد الأربعاء إلى يوم الجمعة 19 فبرايرالجاري ضمن مباريات الأسبوع الثاني للمجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز.

بذلك تؤجل المباراة إلى ما بعد الجولة الثالثة، وذلك بناء على اتفاق مع مندوبي الفريقين، بسبب انتخابات رئاسة نادي الاتحاد.

من جهة أخرى أصدرت اللجنة جدول مباريات الأسبوع الثالث، والذي سيكون على النحو الآتي:

المجموعة الأولى

الأحد 14 فبراير: التعاون يلتقي الهلال بملعب أجدابيا، وشباب الجبل يلتقي الأخضر بملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء.

الإثنين 15 فبراير: خليج سرت يلتقي الأنوار بملعب سرت.

الثلاثاء 16 فبراير: الصداقة يلتقي نجوم أجدابيا بملعب شحات، ودارنس يلتقي التحدي بملعب درنة.

وتأجلت مباراة الأهلي بنغازي والنصر، بسبب انشغال الأهلي بنغازي في مواجهته الأفريقية بالكونفدرالية.

المجموعة الثانية

الأحد 14 فبراير: الوحدة يلتقي السويحلي بملعب طرابلس.

الإثنين 15 فبراير: رفيق يلتقي الاتحاد بملعب صبراتة، والمدينة يلتقي الاتحاد المصراتي بملعب طرابلس.

الثلاثاء 16 فبراير: الأهلي طرابلس يلتقي الشط بملعب طرابلس، والخمس يلتقي المحلة بملعب الخمس، والأولمبي يلتقي أبوسليم بملعب الزاوية.