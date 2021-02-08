منتخب المغرب يحصد جوائز وألقاب «شان الكاميرون 2021»

تتويج منتخب المغرب بالشان (إنترنت)

توج منتخب المغرب ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للاعبين المحليين الـ«شان»، بعد فوزه أمس على منتخب مالي بهدفين دون رد في المباراة التى جمعتهما بملعب أحمد اهيدجو بالكاميرون.

هدفا المغرب جاءا في شوط المباراة الثاني، الهدف الأول بإمضاء سفيان البوفطيني، وأضاف الثاني قائد الفريق أيوب الكعبي، وشهدت المباراة بطاقة حمراء واحدة للاعب مالي ساماكي.

إلى جانب التتويج بكأس وذهبية البطولة توج أيضا حارس المغرب أنس زنتيني كأفضل حارس في البطولة وزميله سفيان رحيمي بجائزتى أفضل لاعب في البطولة، وهدافها برصيد 5 أهداف.

منتخب المغرب تصدر في المرحلة الأولى المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط بعد فوزه على التوغو 1/ 0 وتعادل مع رواندا 0/ 0 وفاز على زامبيا 3/ 1 وفاز في الربع نهائي على أوغندا 5 /2، وفي النصف نهائي على الكاميرون 4/ 0، وفي النهائي على مالي 2/ 0.