فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الكاراتيه

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 07 فبراير 2021, 11:29 مساء
الاتحاد الليبي للكاراتيه. (إنترنت)

أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للكاراتيه على فتح باب الترشح، وقبول قوائم ملفات المترشحين اعتبارا من السادس وحتى الحادي عشر من فبراير الجاري، ووفق الشروط الواردة في النظام الأساسي للاتحاد.

وعلمت «بوابة الوسط» أنه وفقًا للبرنامج الزمني للانتخابات سيتم الإعلان عن القوائم الأولية للمترشحين في 13 فبراير الجاري، وتقبل الطعون يوم 14 فبراير، والبث في الطعون 15 فبراير، ويتم الإعلان عن القوائم النهائية في 16 فبراير، وموعد الاجتماع الانتخابي فى 18 فبراير.

وتقبل الطعون في النتائج خلال 24 ساعة من انتهاء الجلسه الانتخابيه، ويتم البث في الطعون خلال 24 ساعة من انتهاء قبول الطعون، ويعلن بعدها عن النتيجة النهائية للانتخابات.

وتسلم القوائم وملفات المترشحين إلى لجنة الإشراف على العملية الانتخابية بمقري الاتحاد بطرابلس وبنغازي، ومن ضمن المستندات المطلوبة للمترشحين الرقم الوطني المترشح، وشهادة الحاله الجنائية، وصورة من شهادة الحزام الأسود 1 دان فما فوق، واستمارة الترشح، وشهادة إثبات المستوى.

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