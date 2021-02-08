منتخب شباب اليد يواصل تحضيراته للمشاركة في البطولة الأفريقية بالمغرب

سعيد القن مدير المنتخب الليبي للشباب لكرة اليد. (إنترنت)

يواصل المنتخب الليبي للشباب لكرة اليد، تحت سن 20 عاما، تحضيراته من خلال معسكره التدريبي الذي يتواصل هذه الأيام بمدينة طرابلس.

وكانت تحضيرات الفريق قد انطلقت منذ آواخر شهر نوفمبر الماضي، بإقامة عدة معسكرات داخلية شملت مدن سبها وزوارة وغريان وطرابلس.

وسيستمر معسكر الفريق الحالي بطرابلس بإشراف المدرب العام وليد القبلاوي، ومساعده سعد الغرياني، وتوفيق دهان مدربا لحراس المرمى، وسعيد القن مديرا للمنتخب.

وأكد سعيد القن، في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط» أن المنتخب ينتظر أن يتحول إلى محطة تدريبية أخرى هامة حيث سيقيم معسكرا تدريبيا بتونس ينطلق بداية من يوم 18 من شهر فبراير الجاري، ويستمر حتى يوم 28 من الشهر نفسه.

وأوضح أن المنتخب سيخوض خلاله سلسلة من المباريات الودية التجريبية حيث سيتحول إلى المغرب التي ستكون المحطة التدريبية الأخيرة قبل نحو أسبوع من موعد مشاركه بالبطولة الأفريقية للشباب، التى ستنطلق بمدينة أغادير المغربية خلال الفترة من التاسع من شهر مارس إلى الرابع عشر من الشهر نفسه، وهي البطولة المؤهلة لنهائيات كأس العالم التي ستقام بالمجر خلال شهر يوليو من العام الحالي، حيث ينتظر أن تتأهل الخمس منتخبات الحائزة على المراكز الخمس الأولى إلى النهائيات العالمية.