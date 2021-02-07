«دارنس» يعين التونسي هشام نصيبي مدربا خلفا لمكرم العامري

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 07 فبراير 2021, 09:10 مساء
المدرب التونسي هشام نصيبي. (إنترنت)

أعلن نادي «دارنس»، تعيين التونسي هشام نصيبي، مدربًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لمواطنه مكرم العامري، الذي استقال من منصبه قبل أسبوع واحد من بداية منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

وحسب الصفحة الرسمية للنادي، فإن المدرب التونسي الجديد لفريق «دارنس»، البالغ من العمر 59 عامًا، بدأ مشواره الكروي مع الملعب التونسي 1977، وسبق وأن لعب لنسور قرطاج من 1985 إلى 1990.

ويملك هشام نصيبي سيرة كبيرة في عالم التدريب، حيث درّب الملعب التونسي وجندوبة، وكانت له عديد التجارب كمدرب مساعد مع السيلية القطري والمنتخب التونسي الأولمبي.

واستهل «دارنس» مشواره في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بالتعادل أمام شباب الجبل بهدف لكل فريق في الأسبوع الأول للمسابقة.

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